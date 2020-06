Fußball : ASV rechnet mit Rückkehr in die Kreisliga A

Tiefenbroich Sollte der Verbandstag des Fußball-Verbandes Niederrhein am 24. Juni die Berechnungen bestätigen, feiern die Fußballer des ASV Tiefenbroich am 27. Juni ihren Aufstieg. Sie suchen noch einen Torwart, einen Innenverteidiger und einen Stürmer.

Alles deutet unvermindert darauf hin, dass der ASV Tiefenbroich jetzt zurückkehrt in die Fußball-Kreisliga A. In den oberen Amateurklassen ist in den Aufstiegsfragen längst alles entschieden, nur im Kreis lässt man sich noch Zeit. Nach der Berechnung des Fußballverbandes Niederrhein haben die Blau-Weißen von der Sohlstättenstraße aber gegenüber dem FC Büderich II die Nase vorne, sie sind der Tabellenführer, aber Endgültiges wird erst am großen Verbandstag, am 24. Juni, offiziell verkündet. „Wir hatten per Videokonferenz schon sehr gute Gespräche“, sagt dazu David Ziegler, das Vorstandsmitglied, „und deshalb haben wir auch die Aufstiegsfeier längst geplant.“ Die ist nun am 27. Juni im Klubhaus. Allerdings in bescheidenem Rahmen wegen der Corona-Probleme. „Sollten diese in Kürze gelöst oder gemildert werden, dann wird richtig zünftig auf unserer Anlage gefeiert“, so Ziegler. „Mit allen Mannschaften, mit all unseren Fans“.