Ehrenamt in Schwalmtal : So hilft Schwalmtals Wehr bei Corona-Maßnahmen

Schwalmtal Der Löschzugführer arbeitete im Krisenstab mit. Trotz Corona sei die Freiwillige Feuerwehr jederzeit einsatzbereit gewesen. Das sei der frühzeitigen Planung und Festlegung von Maßnahmen zu verdanken.

Videokonferenzen mit den Löschzugführern, Quartalssitzungen, die Einführung der App für das Verfügbarkeitssystem „Divera“ auch in Amern, die Unsicherheit, ob der in Italien gebaute Strom-Anhänger geliefert werden kann – bei der Schwalmtaler Wehr ist viel los. „Die App hat so viele Vorteile und das hat nichts mit Kontrolle zu tun“, erklärt Löschzugführer Dirk Neikes. Über einen Monitor in der Wache werde etwa angezeigt, wie weit die nächste Führungskraft vom Einsatz entfernt ist, Fahrhinweise werden gegeben. Je nachdem, wie viele Feuerwehrleute sich einsatzbereit melden, wird entschieden, ob noch ein Zug zum Einsatz nachgemeldet werden muss.