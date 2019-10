Sportkegeln : Holler behält im Kegel-Krimi die Nerven für die SKH

Heiligenhaus Der Heiligenhauser Bundesligist gewinnt gegen Münstermaifeld 3:0, es ist aber spannend bis zur letzten Kugel. Das ärgert Kapitän Marcel Grote: „Wir dürfen – bei allem Respekt vor den Gästen – einfach keine neun Einzelwertungen abgeben“, moniert er.

Es ist das letzte Duell des Tages in der Sportkegel-Bundesliga zwischen der SK Heiligenhaus und der SK Münstermaifeld. Und in diesem entscheidet sich, ob die Hausherren ihren ersten 3:0-Heimsieg der Spielzeit feiern oder den Gästen doch noch den Auswärtspunkt überlassen müssen. Das Duell zwischen Robin Holler und Mike Killadt ist eng, und plötzlich geht es um den allerletzten Wurf: Trifft Killadt eine Neun, holt er den Auswärtspunkt für Münstermaifeld, weil die Gäste so auf genau zehn Einzelwertungen kommen. Doch Killadt vergibt den Matchball und trifft nur eine Sieben – Holler kann nun alles klarmachen, er benötigt mindestens acht Holz. Der Heiligenhauser setzt die Kugel auf die Bahn, und was nach einer Sieben aussieht, rutscht irgendwie noch zur dringend benötigten Acht – Holler gewinnt das Duell 824:823 Holz, die Hausherren bejubeln damit den 3:0 (5241:4998 Holz, 48:30 Einzelwertung)-Sieg.