Fußball : 04/19 baut den Vorletzten auf

Velbert Beim SC Velbert verlieren die Ratinger Oberliga-Fußballer 1:2. Es ist eine erschreckend einfallslose Vorstellung der Gäste. Deren Trainer ärgert sich: „Wir eiern da unten rum, wo wir nicht hin wollten.“ Sein Team ist nun Zwölfter.

Von Savonis’ Vorderleuten kam indes erst wenig und dann viel zu wenig. Erschreckend durfte aus Ratinger Sicht der Umstand gewesen sein, dass der Vorletzte den Gästen auch spielerisch überlegen war. Es war über weite Strecken ein sehr ideenloser Vortrag von 04/19, vor allem nach dem 1:2-Rückstand. Da brachte del Cueto zwar mit drei Wechseln frischen Wind in die Offensive und beorderte auch Kapitän Phil Spillmann aus der Innenverteidigung nach vorne, zwingend wurde es aber nicht mehr. Da standen dann zeitweise sechs Ratinger auf einer Linie am Strafraum der Velberter, die aber wenig Mühe hatten, die einfallslosen langen Bälle zu verteidigen. Höhepunkte gab es aus Sicht der Gäste eigentlich nur zwei: Der eine war die Flanke, die der auffällige Tobias Peitz in den Strafraum schlug und die der kampfstarke Emrah Cinar auf Moses Lamidi verlängerte, der elfmeterreif gefoult wurde vor dem 1:1. Der zweite war der Pfosten-Schuss in der 60. Minute von Mittelfeldspieler Emre Demircan, der wieder nachhaltig zeigte, warum er derzeit vor Routinier Erkan Ari die Nase vorn hat. Das war es dann aber auch schon an positiven Offensiv-Szenen.