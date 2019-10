Fußball : Bekommt Savonis in Velbert eine Chance?

Almantas Savonis packt zu. In dieser Saison hatte der Torwart bei Ratingen 04/19 noch keine Gelegenheit dazu in der Oberliga, er könnte aber am Sonntag Stammkeeper Dennis Raschka ablösen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Da Stammtorwart Dennis Raschka zuletzt bei einigen Gegentoren nicht gut aussah, denkt Trainer Alfonso del Cueto vor dem Oberliga-Spiel von Ratingen 04/19 beim Tabellenvorletzten SC Velbert über einen Wechsel nach.

Der SC Velbert markierte in der vergangenen Saison der Fußball-Oberliga einen Wendepunkt bei 04/19. Zwar gewannen die Ratinger am 16. Dezember 2018 ihr Heimspiel gegen diesen Gegner mit 5:0, doch das war auch das letzte Spiel für Marius Gerhardt. Der Torwart, der eigentlich aus der Bezirksliga-Reserve kam und dann 14 Spiele in der Oberliga machte, musste ein Pause vom Fußball einlegen, und so ging Dennis Raschka wieder ins Tor von 04/19. Der inzwischen 27-Jährige ist seit der Saison 2014/15 in Ratingen und war bis zu dieser vergangenen Saison absoluter Stammkeeper gewesen. Nach Gerhardts Rückzug wurde er es wieder, bis auf die letzten beiden Partien, in denen der heute 22-jährige Almantas Savonis ins Tor durfte, machte er alle Spiele in der abgelaufenen Saison nach der Partie gegen den SC Velbert im Dezember.

Und auch in dieser Spielzeit war immer Raschka im Einsatz als klare Nummer eins. Doch eventuell markiert der SC Velbert auch in dieser Saison wieder einen Wendepunkt auf der Torwartposition, wenn 04/19 am Sonntag (15 Uhr) dort antritt. „Dennis ist seit fünf Jahren bei uns eigentlich unantastbar, aber vielleicht sollte ich Almantas jetzt mal ein Spiel geben“, sagt Alfonso del Cueto. Was den Trainer derart nachdenklich macht, sind vor allem die Gegentreffer eins und drei im vergangenen Heimspiel gegen Turu Düsseldorf, das sehr deutlich 0:4 verloren ging. In beiden Fällen bleib Raschka auf der Torlinie – einmal bei einer Flanke von links, einmal bei einer Ecke – und beide Male traf Turu. Überhaupt haben die Ratinger in den vergangenen vier Spiele zwölf Tore kassiert, das ist deutlich zu viel. „Wir müssen defensiv viel besser stehen. Spiele werden hinten gewonnen“, sagt del Cueto. Und zum hinteren Bereich gehört eben auch der Torwart.

Info Der Gegner hat eine negative Serie Der SC Velbert hat in dieser Saison erst zweimal gewonnen. Aus den letzten sieben Spielen gab es keinen Sieg und zuletzt sechs Niederlagen in Serie.

Allerdings müssen die Ratinger in der Defensive ohnehin derzeit „umdisponieren“, wie der Trainer sagt. Felix Clever (Weisheitszahn-OP) fällt definitiv für die Innenverteidigung aus, dort drohen aber auch Absagen von Gianluca Silberbach und Kapitän Phil Spillmann, die wie Offensivkraft Ali Can Ilbay von der Grippe heimgesucht wurden. Del Cueto hofft, dass wenigstens Spillmann und Silberbach auflaufen können, zudem wird Tobias Peitz nach seiner Gelbsperre dem defensiven Mittelfeld wieder Stabilität geben. Dass Routinier Erkan Ari nach zwei Spielen in die Startelf zurückkehrt, wäre ebenfalls denkbar, allerdings betont del Cueto, dass sein Vertreter Emre Demircan „das gut gemacht hat. Er hat seine Chance genutzt“.

Generell sagt der Trainer, dass er „nicht die ganze Mannschaft auf den Kopf stellen“ will. Dennoch denkt er in der Offensive auch darüber nach, Emrah Cinar zu bringen, vor allem dann, wenn Ilbay ausfallen sollte. Der 32-jährige Cinar wurde in dieser Saison nur dreimal eingewechselt, in der vergangenen Spielzeit war er noch Stammspieler und schoss neun Tore. Vielleicht wird die Partie beim SC Velbert ja auch für den Stürmer zum Wendepunkt dieser Saison.