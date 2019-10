Fußball : SSVg jubelt über den ersten Sieg

Mettmann Die Heiligenhauser gewinnen beim ASV Mettmann mit 1:0, Deniz Top schießt das Tor des Tages per Elfmeter. Es sind die ersten Bezirksliga-Punkte der Saison.

Endlich, im 13. Bezirksligaspiel, konnte die SSVg Heiligenhaus ihre ersten Punkte einfahren. Beim ASV Mettmann gewannen die Cracks von der Talburgstraße völlig verdient mit 1:0 und waren einem höheren Sieg erheblich näher als die Gastgeber dem Ausgleich. Allein Abdul Kilic vergab beim Konterspiel, Mettmann rückte nach dem Rückstand weit auf, drei Großchancen. Da hätten die Gäste den Deckel erheblich eher zumachen müssen. So mussten sie immer noch etwas zittern. Denn man weiß schließlich genau, dass der Ex-Heiligenhauser Christian Schuh nun seine Tore für Mettmann schießt. Und dass dieser Vollblutstürmer immer brandgefährlich ist, bis zur letzten Sekunde. Aber auch Dennis Ter Haar ließ noch eine Großchance liegen (75.), und so hielt sich bei der SSVg das Zittern in Grenzen.

Das Tor des Tages schoss Deniz Top per Elfmeter. Sein früherer Heiligenhauser Keeper Felix Kersten, der seit Saisonbeginn das Mettmanner Trikot trägt, hatte keine Chance. Ter Haar schlug einen Eckball herein, und im Zweikampf führte ein Mettmanner Abwehrspieler den Ball mit der Hand. Schiedsrichter Patrick Lahn aus Solingen stand vorzüglich, sein Pfiff erfolgte umgehend. Wenig später verletzte sich Top, der Kapitän, aber Ömer Bülbül war ein vorzüglicher Vertreter. Trainer Monrem Orahhou jubelte dann: „Es hatte sich doch schon seit Wochen abgezeichnet, dass wir mithalten können. In Mettmann haben wir es endlich bewiesen. Gegen so eine starke Mannschaft zu Null zu spielen, verdient zusätzliche Beachtung.“ Am Sonntag kommt Britannia Solingen an die Talburgstraße.