Fußball-Analyse : Jetzt ist es fünf vor zwölf bei 04/19

Ein durchaus skeptischer Blick ist derzeit angebracht bei Ratingen 04/19, auch wenn Torwart Almantas Savonis bei der 1:2-Niederlage beim SC Velbert noch zu den Lichtblicken gehörte. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Tabellenplatz zwölf statt Top-Fünf, seit zwei Monaten keinen Heimsieg mehr erlebt, die Ligaspitze ist weit enteilt, im Pokal ohnehin schon ausgeschieden – die Ratinger Oberliga-Fußballer drohen, ihre Saisonziele komplett zu verpassen. Vorsitzender Jens Stieghorst nimmt Trainerteam, Sportliche Leitung und die Mannschaft in die Pflicht.

Unter die ersten Fünf der Oberliga kommen, so lange wie möglich sogar um die Spitze mitspielen, im Pokal lange dabei sein und attraktivere Heimspiele bieten – das waren die Zielvorgaben für Ratingen 04/19 vor dieser Spielzeit. Nun sind 13 Spieltage absolviert, und die Fußballer sind Tabellenzwölfter, werden mit der Spitze der Liga in dieser Saison nur noch dann etwas zu tun haben, wenn sie gegen die Top-Teams SV Straelen und FC Monheim spielen. Zudem sind sie in der zweiten Runde des Niederrheinpokals ausgeschieden und haben am 25. August zum bislang letzten Mal ein Heimspiel gewonnen: mit 3:1 gegen Union Nettetal, das mit sechs Punkten weniger auf Rang 15 den ersten Abstiegsplatz belegt. 04/19 droht, seine Saisonziele komplett zu verpassen.

So sagt der Vorsitzende Jens Stieghorst auch unumwunden: „Es ist fünf vor zwölf. Da ist die Mannschaft gefragt, das Trainerteam und die Sportliche Leitung. Wir haben schon vor dem Spiel in Meerbusch mit allen über die Saisonziele geredet. Dann kamen dort die gute zweite Halbzeit und der 4:2-Sieg. Aber nach der 0:4-Heimklatsche in der Woche darauf mussten wir wieder darüber reden. Dass die Mannschaft will, steht für mich außer Frage, aber mir fehlt der Plan. Und da kommen Trainerteam und Sportliche Leitung ins Spiel.“ Das sind allen voran Alfonso del Cueto als Chefcoach und Georg Mewes als Sportlicher Leiter. „Wir haben uns Montagabend zusammengesetzt, auch mit dem erweiterten Vorstand“, sagt Stieghorst und kündigt an, in den kommenden Tagen Trainer und Sportliche Leitung zu Wort kommen zu lassen, wie sie die „Negativ-Tendenz“ beenden will. „Es wird von uns keine Treuebekenntnisse geben. Die müssen sich was einfallen lassen. Mit der Mannschaft können wir zu Recht Punkte erwarten“, sagt Stieghorst.

Die jüngste 1:2-Niederlage beim SC Velbert, der da noch Tabellenvorletzter war, hat zumindest mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. „Ich bin am Montag kaum zum arbeiten gekommen, weil alle mich angerufen haben – Beirat und langjährige Fans – und wissen wollten, was da los ist“, berichtet Stieghorst und illustriert die Misere statistisch (siehe Info-Kasten): „Wir haben neun unserer 17 Punkte aus den ersten vier Spielen geholt, aus den letzten neun Spielen aber nur noch acht Punkte. Dieser Tatsache müssen wir ins Auge sehen.“

Info Die Ratinger Ergebnisse in dieser Saison bisher Spieltag 1 bis 4: 0:4 in Baumberg, 5:2 gegen VfB Hilden, 2:0 beim 1. FC Kleve, 3:1 gegen Nettetal Spieltag 5 bis 13: 0:2 bei TVD Velbert, 0:0 gegen SSVg Velbert, 5:1 in Niederwenigern, 0:0 gegen Schonnebeck, 1:4 beim SV Straelen, 1:2 gegen Cronenberg, 4:2 in Meerbusch, 0:4 gegen Turu, 1:2 beim SC Velbert

Nun ist es nicht so, dass der Trainer nicht versuchen würde, Reize zu setzen – nur scheinen diese nicht zu greifen. In Velbert wechselte er erstmals in dieser Saison auf der Torwartposition, der 22-jährige Almantas Savonis kam für den kriselnden Stammkeeper Dennis Raschka (27). Auch wenn der neue Mann seine Vorderleute immer wieder anfeuerte und bei zwei Paraden starke Reflexe zeigte – unterm Strich verpuffte der Effekt, weil das Spiel verloren ging. Und das ohne ein großes Aufbäumen des Personals. Kapitän Phil Spillmann zeigte sich zwar verbessert, muss aber dringend wieder mehr Führung in der jungen Mannschaft übernehmen. Das gilt aber auch für die anderen erfahrenen Kräfte wie Moses Lamidi (31) und Erkan Ari (32), der allerdings derzeit von del Cueto auf die Ersatzbank befördert worden ist.