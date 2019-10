Fußball : 04/19 II holt im Endspurt ein Remis

Ratingens Torwart Patrick Bas packt zu. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Bezirksliga startet die Ratinger Reserve in Langenfeld gut, gerät durch einen Doppelschlag aber in Rückstand. Am Schluss reicht es immerhin noch zum 2:2.

Ratingen 04/19 II ist im Bezirksliga-Spiel beim HSV Langenfeld beim 2:2 mit einem Blauen Auge davongekommen. Die erste Hälfte der Ratinger verlief ordentlich, die 1:0-Pausenführung muss als verdient bezeichnen werden, aber dann lief ewig lange Zeit nichts mehr zusammen. Die Gäste gerieten 1:2 in Rückstand, die Auswärtspleite gegen eine schwache Langenfelder Mannschaft schien besiegelt, aber dann rissen sich die Blau-Gelben doch noch zusammen. Es gelang ein beachtlicher Endspurt, und der wurde belohnt. Sieben Minuten vor dem Ende lief der starke Kris Leipzig der Langenfelder Hintermannschaft davon, er passte noch zum besser stehenden Niclas Kuypers, und der schoss zum umjubelten 2:2 ein.

Viel Luft freilich brachte das Remis keinem Team. Den Ratingern gelang ganz früh das 1:0. Dominik Mailath zirkelte einen Freistoß auf den Kopf des starken Sergej Karlicsek, der traf. Sein Team blieb überlegen, ließ aber gegen Ende der ersten Hälfte merklich nach. Da war es Patrick „Paco“ Bas, der Keeper, der mit einigen tollen Paraden den Ausgleich verhinderte. Das 1:2, den Doppelschlag nach gut einer Stunde, konnte er nicht verhindern. Beim 1:1 verursachte Lionel Tchakounte einen Freistoß, die Ratinger Mauer stand schlecht, der Ball schlug ein. Wenig später verursachte Stefan Haferkamp ein Eigentor, ausgerechnet er, der neben Bas bester Ratinger war. Er wollte eine Hereingabe klären, das misslang völlig, der Ball schlug unhaltbar ein.

Aber es kam ja noch der beeindruckende Endspurt, und so befand sich am Ende wenigstens ein Punkt im Gepäck. Franco Martino vertrat den verhinderten Trainer Christian Höfer. Martino: „Eigentlich wollte ich hier gewinnen, jetzt bin ich auch mit dem einen Punkt zufrieden. Wir haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet, und das erschwerte die Aufgabe erheblich.“ Mailath, der die Führung fein eingeleitet hatte, meinte: „Der Punkt ist hochverdient. Es war aber mehr drin, die beiden Gegentore fielen überaus unglücklich. Ich muss zugeben, dass wir eine lange Schwächephase verkraften mussten.“ Sonntag kommt Wersten 04 in den Keramag Sportpark (13 Uhr).

Ratingen 04/19 II: Bas - Dünar (63. Ivanov), Haverkamp, Calles, Mirosavljevic, Derichs, Tchakounte (80. Mohammed), Karliscek, Mailath (70. Prengel), Kuypers, Leipzig. Tore: 0:1 Karliscek (6.), 1:1 Dames (63.), 1:2 Haferkamp (66./ Eigentor), 2:2 Kuypers (83./ 6. Saisontor). Schiedsrichter: Cave (Krefeld). Zuschauer: 41.

(wm)