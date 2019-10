Fußball : RW Lintorf leistet SV Hösel etwas Schützenhilfe

Lintorf Die Lintorfer führen beim Bezirksliga-Tabellenführer SC Unterbach 3:1, spielen aber noch 3:3. Der SVH gewinnt dagegen in Benrath 3:1 und ist nun seit zehn Spielen unbesiegt.

Werner Uferkamp freut sich über Erfolge von Rot-Weiß Lintorf wie in seinen ganz jungen Tagen. Zum beachtlichen 3:3 beim Tabellenführer SC Unterbach meinte der Ehrenvorsitzende: „Der SV Hösel sollte seine Siegprämie an unsere Lintorfer Mannschaft überweisen. Wir haben denen schließlich zur Tabellenspitze verholfen.“ So ganz freilich trifft das nicht zu, noch sind Hösels Punkte vom Abbruchspiel gegen den DSV 04 nicht gesichert. Das entscheidet die Spruchkammer in zwei Wochen.