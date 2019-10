Eishockey : Aliens schlagen Herford erneut

Ratingen Im Schlussabschnitt kämpft sich der Eishockey-Regionalligist Ratinger Ice Aliens nach einem 1:3 noch zum Ausgleich und gewinnt in der Verlängerung. Sorgen bereitet allerdings die Verletzung von Tobias Brazda.

Dustin Schumacher hatte in der zehnten Minute die Gäste-Führung aus der siebten Minute egalisiert, doch durch einen weiteren Gegentreffer gingen die Aliens mit einem Rückstand in die erste Pause. Und auch in die zweite, da im Mittelabschnitt keine Tore fielen. Doch das letzte Drittel entwickelte sich zum Krimi: In der 43. Minute erhöhte Herford auf 3:1, doch Joey Menzel erzielte nach Vorarbeit von Ted Zeitler und Ben Busch den erneuten Anschluss (46.). Und dieser sorgte für neue Hoffnung auf den Rängen, die sich auf das Eis übertrug. Die Ratinger heizte die Stimmung an, die Gäste brachten sich durch Strafzeiten selbst in Bedrängnis und aus dem Rhythmus. Das nutzte Alexander Brinkmann, der ein Zuspiel von Lorenzo Maas zum Ausgleich verwandelte (55.).