Fußball : 04/19 II weiß, worum es geht

Ratingen Die Ratinger Reserve tritt zum Bezirksliga-Kellerduell beim HSV Langenfeld an. 04/19-Kapitän Timo Derichs ist wieder fit und sagt: „In Langenfeld geben wir Vollgas, dieses Match will keiner verlieren.“

Ratingen 04/19 II bietet sich am Sonntag die Riesenchance, unten in der Fußball-Bezirksliga etwas wegzukommen, es geht zum ebenfalls hochgradig gefährdeten HSV Langenfeld (15 Uhr). Die Gastgeber haben in den jüngsten acht Spielen nur einmal gewonnen und die letzten drei Partien komplett verloren. Und das gegen die Kellerkinder DSC 99 und Spfr. Baumberg II. Nun haben die Ratinger nach ihrer schwachen Heimvorstellung gegen Gnadental überhaupt keinen Grund, die Aufgabe locker anzugehen. Sie belegen Platz 13 mit 13 Punkten, und Langenfeld liegt einen Punkt schwächer, gleich dahinter. Anschließend beginnt die Abstiegszone, sie droht dem Verlierer.

Aber Kapitän Timo Derichs freut sich auf Langenfeld. Eine Erkrankung hatte ihn zuletzt niedergerungen, deshalb die Auswechselung im Gnadental-Spiel, nun ist der 28 Jahre alte Lintorfer wieder richtig fit. Er hat auch gut trainiert und meint: „In Langenfeld wird Vollgas gegeben. Die Bedeutung ist allen klar, dieses wichtige Match will keiner verlieren.“ Ähnlich sieht es Manager Andre Schulz: „Wenn der Timo fit ist, und das ist er, dann sind wir im zentralen Mittelfeld erheblich besser besetzt. Wir müssen aus dem Rückschlag zuletzt lernen. Langenfeld, das ist unser Kaliber. Gegen diese junge Truppe um ihren erfahrenen Trainer Daniel Cartus müssen wir von Beginn an aggressiv in die Zweikämpfe gehen und darüber Torgefahr entwickeln.“ Der erfahrene Beamte im Justizvollzug freut sich über das Verhalten seines jungen Keepers Jan-Luca Klein. „Der Junge hat sich überaus mannschaftsdienlich verhalten“, sagt Schulz. „Wir als Reserve müssen den Torhütern aus dem Oberliga-Kader, die dort nicht eingesetzt werden, Spielpraxis ermöglichen. Deshalb pausierte Jan-Luca zuletzt zweimal. Er zeigte vollstes Verständnis, und am Sonntag in Langenfeld steht er wieder im Kasten.“