Kinderturnen : Tag des Kinderturnens beim TV

Ratingen Der TV Ratingen macht erstmals beim „Tag des Kinderturnens“ des Deutschen Turner-Bundes mit und verknüpft es mit dem Bereich Inklusion. Für alle böten sich optimale Rahmenbedingungen für ein von Beginn an gemeinsames Sporttreiben, findet der Klub.

Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Deutsche Turner-Bund (DTB) den Tag des Kinderturnens. Erstmalig beteiligt sich in diesem Jahr auch der TV Ratingen daran und lädt für Samstag, 9. November alle Kinder und deren Angehörige von 10 bis 13 Uhr in die Turnhalle am Europaring ein.

Denn dort hat der TVR dann Einiges zum Turnen und Ausprobieren aufgebaut: In einer großen Bewegungslandschaft können sich Klein und Groß austoben und frei spielen. Die Geräteturnabteilung nimmt zudem am Purzelbaumweltrekordversuch des DTB teil und hofft auf viele fleißige Mitturner und Mitpurzler.

Im Zentrum der Veranstaltung steht das Kinderturnabzeichen für alle. An verschiedenen Stationen dürfen sich die Kinder in Bereichen wie „Rollen, Gehen, Rutschen“, „Werfen und Fangen“ oder „Sinne“ ausprobieren. Jede Station bietet verschiedene Schwierigkeitsstufen, so kann sich jedes Kind individuell angepassten Herausforderungen stellen. Nach geschaffter Aufgabe kriegen die Kinder das Kinderturnabzeichen verliehen.

Mit dem Tagesmotto „Kinderturnen für alle“ möchte der Verein zudem auf seine bereits geleistete Arbeit im Bereich Inklusion anknüpfen. „Der Kinder- und Schülersport ist für viele Kinder der Einstieg in unseren Sportverein. Durch unser vielfältiges Angebot bieten wir optimale Rahmenbedingungen für ein von Beginn an gemeinsames Sporttreiben. Wir würden uns daher sehr freuen, auch Familien mit Kindern mit Behinderung begrüßen zu dürfen“, schreibt der TVR, der an dem Tag auch einen Stand mit Informationen über das Vereinsangebot, sowie die vom DTB und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ins Leben gerufene Kampagne „Kinder stark machen“ anbietet.

Weitere Informationen gibt es bei Lena Kreft unter: Lena.kreft@tv-ratingen.de oder unter 02102/209614

