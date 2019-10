Eishockey : Dreischer schießt Aliens zum Sieg

Man of the Match: Thomas Dreischer (Nummer 63) rettete die Ice Aliens mit dem Ausgleich zum 2:2 und dem Endstand ins leere Tor. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Stürmer trifft nach seiner Spieldauerstrafe doppelt beim 4:2-Erfolg gegen die Dinslakener Kobras. Damit sind die Ratinger in der Eishockey-Regionalliga im Soll.

Wie wichtig Thomas Dreischer für die Ratinger Ice Aliens ist, war am Freitagabend zu sehen: Beim knappen 4:2-Sieg über die Dinslakener Kobras erzielte der Stürmer nicht nur das wichtige 2:2, sondern auch den Endstand ins leere Tor. Zuletzt hatte Dreischer bei der 2:7-Niederlage in Hamm eine Spieldauerstrafe kassiert und so beim 6:5 nach Verlängerung gegen den Neusser EV zusehen müssen, nun meldete er sich in der Eishockey-Regionalliga eindrucksvoll zurück. Der zweite Ratinger, der in Hamm eine Spieldauerstrafe kassiert hatte, war Tim Brazda, und auch der traf gegen Dinslaken: Zum 3:2 im Schlussdrittel, es war die erste Führung der Hausherren in diesem Spiel.