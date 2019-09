Fußball : Ratinger Reserve ist von der Rolle

Bilk Bei bis dato sieglosen Bilkern verliert 04/19 II mit 0:8 und hofft auf Verstärkungen. Dass Trainer Christian Höfer nach dem Ausfall von Philipp Schultz seine Abwehr kurzfristig umbauen musste, war nicht zu verkraften. Die Hoffnungen liegen auf den Routiniers Stefan Prengel, Stefan Haferkamp und Oliver Münzer.

Philipp Schultz ist gegenwärtig der beste Abwehrspieler von Ratingen 04/19 II. Aber vor dem Bezirksliga-Spiel bei Sparta Bilk musste er seinem Trainer Christian Höfer mitteilen, dass an einen Einsatz nicht zu denken ist. Die Adduktoren schmerzten. Also musste der junge Coach seine Abwehr umstellen. Timo Derichs rückte nach hinten, das alles entschied sich in kurzer Zeit, und man merkte gleich nach dem Anpfiff das völlig verunsicherte Abwehrverhalten. An Derichs lag es nicht, es stimmte einfach nichts im hinteren Bereich. Und dann kam es zum Drama. Die noch sieglosen Bilker gewannen 8:0, sie hätten zweistellig gegen diese Ratinger siegen können. Die Gäste waren völlig unterlegen. In dieser Verfassung haben sie keine Chance, das zweite Bezirksliga-Jahr zu überstehen.