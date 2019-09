Fußball : Ratinger Reserve hat Probleme

Reserve-Trainer Christian Höfer fehlt unter anderem ein „Hüne“ in der Abwehr. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Vor allem in der Defensive wird es bei den Ratingern eng, das zeigte sich zuletzt bei der 0:8-Klatsche bei Sparta Bilk. Trainer Christian Höfer hofft nun für das Heimspiel gegen den SC Reusrath auf Verstärkungen aus dem Oberliga-Kader. Der hat aber auch personelle Sorgen.

Von Werner Möller

Stefan Haferkamp ist Maschinenbau-Ingenieur und beruflich arg eingespannt. Der Neuzugang von Ratingen 04/19 II kann mit der Mannschaft erst ab Oktober richtig mittrainieren, aber er sitzt am Sonntag beim Bezirksliga-Heimspiel gegen den SC Reusrath (Tabellenfünfter) erneut auf der Bank. „Wenn der Trainer mich braucht, bin ich jedenfalls einsatzbereit“, sagt der 30-Jährige, der in seiner langen Fußballer-Laufbahn schon einige gute Vereine hinter sich hat: den SC West, RW Lintorf, den Rather SV und zuletzt Agon 08. Und nun soll der Abwehrspezialist den Ratingern helfen, auch das zweite Bezirksliga-Jahr zu überstehen.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es packen“, so Haferkamp. „Wir haben eine ganz junge Mannschaft, der ein ordentlicher Saisonstart gelang. Dass sich dann ein Tief einstellt, war irgendwie zu erwarten. Aber zuletzt Sparta, 0:8, das war schon bitter. Jetzt stehen unsere gestandenen Fußballer in der Pflicht, sie müssen die vielen jungen Spieler erheblich besser unterstützten. Ich habe solche Situationen schon erlebt, die Aufgabe, die nun ansteht, ist interessant und lösbar.“ Er wohnt mit seiner Freundin Vanessa in Derendorf, zum Keramag Sportpark ist es nur ein Katzensprung – so zog es ihn ins blaugelbe Trikot.

Trainer Christian Höfer hat auf das Bilk-Debakel reagiert und sich mit der sportlichen Vereinsführung unterhalten. Der 27-Jährige möchte wenigstens für das Reusrath-Spiel am Sonntag (13 Uhr, Keramag Sportpark) Verstärkung aus dem Oberliga-Kader bekommen. „Ich denke“, so Höfer, „unsere Mannschaft wird diesmal anders aussehen. Es kann einfach nicht sein, dass ein so junger Keeper wie Jan-Luca Klein 90 Minuten unter Dauerbeschuss steht. Mir wurde jedenfalls signalisiert, dass Verstärkung in Aussicht ist.“ Da wusste er indes noch nichts vom Verletzungspech der „Ersten“, die beim Pokalspiel in Duisburg Phil Spillmann und Emre Demircan verlor.