Fußball : Entscheidung im Fall Hösel vertagt

Foto: Blazy, Achim (abz) Auch Hösels Geschäftsführer Wolfgang Schulte stand zu ungünstig, um vor Gericht Genaueres auszusagen.

Düsseldorf Die Verhandlung des Spielabbruchs beim SV Hösel in der Kreisliga A gegen den DSV 04 wurde auf einen Termin in zwei Wochen geschoben – es waren zu wenig Zeugen vor Ort. Die Höseler wollen kein Wiederholungsspiel, sondern die drei Punkte.

Die Enttäuschung beim SV Hösel ist derzeit grenzenlos. Vor dem Kreissportgericht Düsseldorf fand die Verhandlung über das in der 70. Minute abgebrochene Punktspiel vom 13. Oktober in der Fußball-Kreisliga A gegen den DSV 04 statt. Die Sitzung wurde nach einer Stunde vertagt. Es waren lediglich der DSV-Spieler Albion Ilazi, der Düsseldorfer Schiedsrichter Florian von Ameln und Hösels Geschäftsführer Wolfgang Schulte in seiner Ordner-Funktion vernommen worden. Die Vorsitzende Susanne Ossenbühl vom BV 04 verkündete, dass in zwei Wochen neu verhandelt wird, der genaue Termin wird noch mitgeteilt.

Ilazi war der Spieler, der in der 70. Minute, Hösel lag in Überzahl 3:2 vorne, nach einem Einwurf für den SVH über das Staket sprang, mitten hinein in eine Zuschauertraube. Und dann eskalierte alles. Der Höseler B-Jugendspieler Stefan „Fiete“ Kampmann, wurde zu Boden geschlagen und übel gegen den Hinterkopf getreten. Die Bilder der schlimmen Hinterkopf-Verletzung wurden vom SV Hösel der Spruchkammer vorgelegt. Aber Ilazi verteidigte sich: „Ich wollte nur schlichten. Ich habe die beiden Seiten, also die Jugendspieler des SV Hösel und die vier oder fünf DSV-Fans, voneinander getrennt. Etwa fünf Minuten lang. Das war schwer genug. Ich habe weder geschlagen noch getreten.“ Die Vorsitzende sah daraufhin von einer Sperre ab, Ilazi bleibt spielberechtigt, Ossenbühl sagte aber, eine Sperre könne nachgeholt werden bei der nächsten Sitzung.

Getreten hat nach Erkenntnis des Gerichts ein in Ratingen bekannter DSV-Altherrenspieler, der unter den Zuschauern weilte. Der 16-jährige Kampmann war nicht bei der Verhandlung, er nahm zusammen mit seinem Vater einen Anwaltstermin wahr. Es wird eine Zivilklage eingereicht. Seine Aussage machte Schiedsrichter von Ameln. Dass Ilazi keine Rote Karte bekam, begründete er damit, dass die Lage nicht noch weiter eskalieren sollte. „Es war heftig, was da unter den Zuschauern abging“, sagte der für den SC Unterbach pfeifende Schiedsrichter aus. Genaueres habe er nicht sehen können, dazu habe er zu ungünstig gestanden und sich zudem auf das Geschehen auf dem Feld konzentrieren müssen. Wohl aber habe er erkannt, dass getreten wurde.