Leichtathletik : Holzmann ist nun Kaderathletin

Ratingen Die 16-Jährige vom TV Ratingen gehört im Dreisprung zum Bundesnachwuchs und hat nun ihre erste Maßnahme mit dem Nationalteam absolviert. Im Frühjahr soll sie zudem mit ihm nach Portugal. Das ist der Lohn der harten Arbeit für Julia Holzmann und ihre Trainer Klaus Suhl.

Das große Potenzial einer Nachwuchsathletin des TV Ratingen ist auch dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) nicht verborgen geblieben. Vor vier Wochen erhielt Julia Holzmann ein Schreiben des DLV, in dem sie über die Berufung in den Bundesnachwuchskader Dreisprung informiert wurde. Gleichzeitig teilte man der jungen Athletin mit, dass sie vom 18. bis 20. Oktober 2019 im Bundesleistungszentrum Kienbaum die erste Kader-Maßnahme bestreiten soll. Weiter liegt ihr eine Einladung zu einem Trainingslager mit dem Bundesteam in Portugal im kommenden Frühjahr vor.