Handball : SG Ratingen ist am Freitagabend im Pokal gefordert

Seltene Gattung in Ratingen: Etienne Mensger ist nach dem Ausscheiden von Jan Kerssenfischer der einzig verbliebene Linkshänder des Handball-Regionalligisten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Im Viertelfinale des HVN-Pokals empfängt der Handball-Regionalligist am heutigen Freitag (19.30 Uhr) den letztjährigen Liga-Konkurrenten und derzeitigen Oberliga-Tabellenführer HC Wölfe Nordrhein. Die Gastgeber wollen weiterkommen, haben aber personelle Sorgen.

In der Nordrheinliga geht es für die SG Ratingen erst am kommenden Wochenende weiter, wenn die Handballer im Kampf um die Meisterschaft beim verlustpunktfreien Tabellenführer TuS Opladen antreten. Ein freies Wochenende haben sie aber dennoch nicht. Denn bereits am heutigen Freitag (19.30 Uhr) empfangen sie im Viertelfinale des Verbandspokals (HVN) den HC Wölfe Nordrhein. Der Regionalliga-Absteiger führt aktuell die Oberliga ungeschlagen mit 9:1 Punkten an.

Unterschätzen werden die Ratinger demnach die Duisburger sicherlich nicht, in der Favoritenrolle sind sie als klassenhöherer Verein natürlich dennoch. Allerdings hat die SG ein wenig personelle Sorgen: Spielertrainer Ace Jonovski hatte sich in der Endphase des Spiels gegen MTV Rheinwacht Dinslaken, in dem die Ratinger einen wichtigen 25:21-Sieg einfuhren, an der Wade verletzt und gilt laut Trainer Marcel Müller ebenso als „angeschlagen“ wie die Rück­raumspieler Filip Lazarov, Sam Schäfer und Lukas Plaumann sowie Kreisläufer Kai Funke. „Deswegen wissen wir auch erst am Abend wirklich, wie unser Kader aussieht“, sagt Müller, der ergänzt: „Trotzdem freuen wir uns auf die Aufgabe und wollen unbedingt weiterkommen.“

Info So kamen die beiden Teams ins Viertelfinale Achtelfinale: SG Ratingen (Regionalliga Nordrhein) - TV Borken (Landesliga) kampflos, weil Borken nicht antrat HC Wölfe Nordrhein (Oberliga) - Turnerschaft Lürrip (Verbandsliga) 34:24

Es ist im Übrigen das erste HVN-Pokalspiel der Ratinger in dieser Saison, weil Landesligist TV Borken im Achtelfinale, also der ersten Runde, auf die Reise in die Dumeklemmerstadt verzichtete und die SG so kampflos ins Viertelfinale kam. Dieses war ursprünglich mal auf Freitag, 15. November terminiert worden, da an dem Wochenende aber ganz regulär Ligaspiele anstehen, mussten die Vereine einen anderen Spieltermin finden. Die zweiwöchige Herbstpause so zu unterbrechen, machte da Sinn, um im Wettkampfmodus zu bleiben.