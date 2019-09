Sportkegeln : Sportkegler siegen zum Saisonstart

Heiligenhaus Das Heiligenhauser Bundesliga-Team und die Reserve feiern klare Auswärtserfolge. In Liga eins beschenkt sich der vierfache Weltmeister André Laukmann mit der Tagesbestleistung von 931 Holz an seinem 33. Geburtstag selbst.

Kerim Demirbag knackte mit starken 910 Holz die erste 900er-Marke der neuen Saison, Marcel Schneimann holte mit 864 Holz einen Vorsprung von 13 Holz vor dem Mittelblock heraus. Der vierfache Weltmeister André Laukmann lieferte an seinem Geburtstag mit 931 Holz eine eindrucksvolle Vorstellung ab und besiegte so im direkten Duell Carsten Kargus, der mit 921 Holz die Höchstzahl der Gastgeber verbuchte. Marcel Grote nahm seinem Kontrahenten parallel einige Hölzer (886:790) ab – das bedeutete eine Führung von 118 Holz vor dem Schlussblock. In dem machte Dirk Albertz mit 907 Holz alles klar, dass Knut Martini an diesem Tag kaum ins Spiel kam und sich mit 808 Holz begnügen musste, änderte nichts mehr am souveränen Sieg.