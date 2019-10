Handball : SG Ratingen kämpft sich zum Sieg

Ratingen Beim 25:21-Heimerfolg über den Vorjahresmeister MTV Rheinwacht Dinslaken trotzen die Hausherren der hitzigen Atmosphäre der Gäste-Fans und gewinnen mit viel Einsatz und Leidenschaft am Ende souverän. „Das kann als Maßstab für die nächsten Spiele angelegt werden“, findet Kapitän Alexander Oelze.

Die Fans des MTV Rheinwacht Dinslaken sind recht besonders. Zur Partie der Handball-Regionalliga bei der SG Ratingen kamen sie schon mit Bengalos an, klebten kurzerhand ein eigenes Banner an die Hallenwand, versorgten sich auf der Tribüne mit mehreren Bierkästen und machten mit Trommeln und einem Megafon einen Heidenlärm in der Sporthalle Gothaer Straße. Knapp 200 Gäste-Fans werden es gewesen sein, und auch nach der Partie, die ihr MTV 21:25 (9:11) verloren hatte, feierten sie ihr Team, als ob es gerade Meister geworden wäre.

Das wurde der MTV in der vergangenen Saison tatsächlich, unter anderem, weil er gegen die Ratinger gewonnen hatte. „Da mussten wir uns im Rückspiel von deren Fans einiges anhören. Da hatten wir heute keinen Bock drauf“, sagte Alexander Oelze, der mit sieben Treffern zwar wieder bester Torschütze der SGR wurde, diesmal aber nicht ganz so prägend war wie sonst. Anhören musste sich der Rückraumspieler auch während dieser Begegnung einiges von den gegnerischen Fans. Während eines Wischer-Einsatzes wurde Oelze, der direkt am Gästeblock stand, von einem Dinslakener Anhänger angepöbelt. „Hau einfach ab, hau einfach ab“, war da zu vernehmen. Der Ex-Bundesligaspieler nahm es gelassen: „Er hat gesagt, ich wäre nur wegen des Geldes hier. Da habe ich ihm gesagt, dass ich hier bin, weil ich einen guten Job bekommen habe. Damit war es dann auch gut“, berichtete Oelze, der als Vertretungslehrer einer Hauptschule in Haan arbeitet.

Wenig schön waren auch zwei andere Aktionen der Gäste-Fans: Dass sie beim Einlaufen der Ratinger an die Adresse der vier Cheerleaderinnen „Ausziehen, ausziehen“ riefen, war schon geschmacklos, dass sie aber feixend einen „Hubschraubereinsatz“ forderten, als Christian Mergner halb bewusstlos am Boden lag, war mehr als daneben. Der SG-Kreisläufer, selbst Dinslakener, hatte bei einem Wurf von Fabian Gorris nach rund 14 Minuten die durchschlagende Hand des Rückraumspielers voll an die linke Schläfe bekommen, kippte zu Boden und musste behandelt werden. Als er sich wieder aufrichtete, fiel er fast wieder um, seine Mitspieler Thomas Bahn und Nils Torben Schmidt mussten ihn auffangen. Ein wenig machten die Dinslakener Gäste ihr Fehlverhalten in der Szene wieder gut, als sie – wie es im Handball bei verletzten Spielern üblich ist – für Mergner applaudierten, als er in die Kabine geführt wurde. Nach der Partie war das Veilchen am Auge des Kreisläufers deutlich zu sehen. „Ich weiß nicht, was passiert ist“, gab er zu Protokoll. Dass er in der zweiten Halbzeit wieder aufs Feld kam, lag an der Wadenverletzung von Spielertrainer Ace Jonovski, war der eigenen Gesundheit aber sicher nicht förderlich.