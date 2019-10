Handball : TuS Lintorf verliert erneut zu Hause

Lintorf In der Handball-Verbandsliga ist Überruhr zu stark für geschwächte Gastgeber aus Lintorf. Bei den Gästen überragt Ex-Bundesligaspieler Phillip Pöter, beim TuS helfen auch die zehn Tore von Sebastia Thole nicht. Tim Bauerfeld und Marius Haverkamp werden schmerzlich vermisst.

So wird es nichts mit dem ersehnten Wiederaufstieg in die Handball-Oberliga. Der TuS Lintorf bezog gegen die HSG Überruhr mit 30:34 (16:17) bereits die zweite Heimpleite der noch recht jungen Saison und steht nun erst einmal im bedeutungslosen Verbandsliga-Mittelfeld. Vor dem Wechsel ging die Führung hin und her, es war immer spannend, dann setzten sich die Gäste früh ab. Lintorf fiel 18:22 (36.), 20:26 (41.) und 22:29 (45.) zurück – die Vorentscheidung.