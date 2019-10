Handball : TuS II gewinnt, TVR-Reserve bleibt weiter sieglos

Ratingen/Lintorf Der TuS 08 Lintorf II gewinnt sein Heimspiel gegen die SG Überruhr II deutlich, der TV Ratingen II muss nach der unglücklichen 19:20-Niederlage daheim gegen den TV Cronenberg weiter auf den ersten Landesliga-Sieg in dieser Spielzeit warten.

Der TV Ratingen II muss auf seinen ersten Sieg in der Handball-Landesliga weiter warten. Das Heimspiel gegen den TV Cronenberg ging unglücklich 19:20 (11:13) verloren, es bleibt bei einem Platz im Tabellenkeller. In der 48. Minute warf Björn Jochems die Ratinger 18:17 nach vorne, aber dann bekamen die Gäste wieder die Oberhand. Es stand plötzlich 18:20 (58.), der Anschlusstreffer von Bastian Schäper kam zu spät. Vorher wechselte die Führung ständig, kein Team konnte sich absetzen. Trainer Stefan Oberwinster sagte. „Hier hätten wir Big Points machen können, wir wären endlich unten raus gekommen. Wir haben auch bis tief in die zweite Hälfte ordentlich gespielt, uns am Ende aber erneut nicht belohnt. In den letzten zehn Minuten gelang kein Tor mehr, da waren wir viel zu nervös.“ Und nun ist die Situation nicht gerade beruhigend.