Fußball : Lamidi gewinnt Duell der Ex-Borussen

Ratingen Der frühere Gladbacher Moses Lamidi schießt beim 4:2-Sieg von Ratingen 04/19 zwei Tore in Meerbusch, wo in Franz Langhoff ebenfalls ein ehemaliger Gladbacher im Tor steht. Tim Potzler und Erkan Ari bezwingen ihn auch noch.

So ging es mit einem Rückstand in die Kabine, und dort bemängelte del Cueto bei seinem Team die fehlende Zweikampfhärte. „Das war zu wenig“, schimpfte der Coach. „Wenn man keine Zweikämpfe führt, sieht jeder Gegner gut aus.“ Die Ansprache wirkte, denn die Ratinger kamen mit deutlich mehr Zug zurück auf den Platz, Tim Potzler, der wieder ein starkes Spiel als Außenstürmer machte, erzielte quasi direkt nach Wiederanpfiff das 2:2 (47.). Im nächsten Versuch hatte Langhoff das bessere Ende für sich gegen Potzler (49.), doch dann schlug Lamidi zum zweiten Mal zu: Diamant Berisha dribbelte sich durchs Mittelfeld, bediente Ali Can Ilbay links, der in die Mitte passte, wo Lamidi erst noch geblockt wurde, den zweiten Versuch aber nutzte, um das Spiel wieder zu drehen. In der Nachspielzeit erhöhte der erst kurz zuvor eingewechselte Erkan Ari auf 4:2, dazwischen hätten die Ratinger durchaus einen Elfmeter nach Foul an Potzler bekommen können (57.) oder das Ergebnis auch durch Chancen von Ilbay, Emre Demircan per Freistoß oder Emrah Cinar ausbauen können. Dass sich der Chancenwucher nicht rächte, lag auch an Raschka, der in der 86. Minute einen strammen Schuss in den kurzen Winkel noch parierte.