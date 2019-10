Handball : SGR-Reserve hat Wülfrath nach der Pause im Griff

Ratingen Der 32:29-Heimsieg der SG Ratingen II über den TB Wülfrath ist hart erkämpft. In Halbzeit eins liegen in der Regel die Gäste vorne, der starke Alex Enders erzielt den 17:17-Pausenstand. Dann bauen die Gäste ab und die SG steigert sich gewaltig, auch wenn es bis zum Schluss eng bleibt.

Alex Enders hatte dreifach Grund zum Jubel. Zunächst freute er sich hauptsächlich über den ganz wichtigen 32:29-Heimsieg seiner SG-Reserve über den Nachbarn TB Wülfrath in der Verbandsliga. Dann war sein Onkel Werner Enders unter den Zuschauern, der einstige Bundesligatrainer (Bayer Dormagen), der auch den TV Angermund in der Zweiten Liga trainiert hat. Und dann die außergewöhnlich gute Leistung des 26-jährigen Kreisläufers mit seinen acht Treffern. „Ein guter Tag für uns alle“, freute sich der frühere Dinslakener. Ihn bekam die Gäste-Abwehr nie in den Griff, wobei ihm sicher entgegenkam, dass er sich ganz auf die Angriffe konzentrieren konnte, decken mussten seine Kameraden. Und die machten es nach dem Wechsel ausgesprochen gut.