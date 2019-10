Fußball : Nach Attacke auf Jungen wird Spiel beim SV Hösel abgebrochen

Lintorf/Hösel Kreisliga-Spitzenreiter SV Hösel führt gegen den DSV 3:2, als ein unbekannter Junge einen Gäste-Spieler derart provoziert, dass er handgreiflich wird – die Partie wird daraufhin abgebrochen, die Höseler hoffen auf Punkte am Grünen Tisch. Rot-Weiß Lintorf verliert in Oberbilk.

Spielabbruch beim SV Hösel! Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A lag im Heimspiel gegen den DSV 04, der auch zur Tabellenspitze Kontakt hat, 3:2 in Führung, es lief die 70. Minute. Hösel hatte schon Überzahlspiel nach einer Gelb-Roten Karte eines DSV-Spielers (62.). Dann rief ein 16-Jähriger, den man im Vorstand des SV Hösel nicht kennt, etwas ins Spiel hinein. Darauf hin rannte ein DSV-Spieler in die Zuschauer, schlug den Jungen brutal gegen den Kopf und attackierte auch noch Hösels Co-Trainer Andreas Densborn, und daraufhin brach Schiedsrichter Florian von Ameln aus Unterbach die Partie ab. Er hatte bisher tadellos geleitet, es gab auch sonst keine Probleme während des Spiels. „Unsere Ordner waren nicht rechtzeitig zur Stelle“, sagte Vorstandsmitgleid Dirk Kiontke, „aber sonst kann uns keiner einen Vorwurf machen. Den Jungen kenne ich nicht, mir wurde erzählt, dass er ein Höseler Fan sei. Und jetzt hoffe ich, dass wir die Punkte am Grünen Tisch bekommen.“ Die Tabellenspitze hatte sich sein SVH durch 18 Punkte aus den letzten sieben Spielen geholt, seitdem war er unbesiegt.