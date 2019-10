Fußball : SSVg verkauft sich gut und verliert in Vohwinkel doch

SSVg verkauft sich gut und verliert in Vohwinkel doch

Heiligenhaus Der erste Sieg in dieser Fußballsaison schien für die SSVg Heiligenhaus im Bezirksliga-Gastspiel beim FSV Vohwinkel greifbar nahe. Doch nach der 1:0-Führung verlieren die Gäste noch 1:3.

„Wir waren die eindeutig bessere Mannschaft“, sagte Orahhou. „Wir hatten aber keine richtig besetzte Bank. Dort saßen nur unsere Jugendspieler, denn sieben Ausfälle mussten verkraftet werden. In der letzten halben Stunde konnten sich die Vohwinkeler, die ansonsten reichlich arrogant auftraten, ein leichtes Übergewicht erspielen, und so ging auch dieses Match denkbar unglücklich verloren.“ Es schmerzte ihn, dass so wichtige Stammspieler wie Hiddy Aydogan oder Dennis ter Haar nicht zur Verfügung standen. Der Abstieg dürfte unabwendbar sein, es geht nur noch um das berühmte „Wie“.