Fußball : 04/19 II bezahlt Schützenfest teuer

Nach dem VfB Hilden II hat Ratingen 04/19 II in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag mit dem SV Lohausen zum zweiten Mal hintereinander einen Tabellenführer von der Spitze geschossen. Und das 9:4 in Lohausen, das bleibt unvergesslich. Auch wenn es teuer bezahlt wurde, denn nach einer guten Viertelstunde, die Ratinger führten schon sensationell mit 2:0, da brach sich der junge Rechtsverteidiger Yücelay Talha bei einem Sturz den Arm und musste mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden. Knapp eine halbe Stunde war das Spiel unterbrochen. Wenig später stürzte auch Kris Leipzig. Er zog sich bei 6:1-Führung, der Pausenpfiff lag in der Luft, eine Knieverletzung zu. Hier gibt es noch keine Diagnose, gut sieht es jedenfalls nicht aus für den Ratinger Stürmer.