Fussball : RSV verspielt Führung in 13 Minuten

Kaan Terzi (l.) und seine Ratinger spielten 76 Minuten guten Fußball – und brachten dann komplett gegen Monheim ein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Fußball-Oberligist kassiert nach einer 2:0-Führung in kurzer Zeit vier Gegentreffer und verliert 2:4 gegen Monheim.

Von Christopher Damm

Was für eine Schlussphase in Ratingen: Bis 13 Minuten vor dem Schlusspfiff führte Ratingen 04/19 im Heimspiel gegen den 1 .FC Monheim mit 2:0. Doch die Gäste zeigten Moral und drehten die Partie des 30. Spieltags in der Oberliga Niederrhein noch in einen 4:2-Auswärtssieg.

In der ersten Halbzeit boten beide Mannschaften Sommerfußball an. Die Partie begann gemächlich, Torchancen bekamen die Zuschauer kaum zu sehen. Während die Hausherren um Spielkontrolle bemüht waren, wartete Monheim ab und versuchte, durch Konter Nadelstiche zu setzen. Nach 20 Minuten lag den mitgereisten Gästefans der Torschrei auf den Lippen: Bora Gümüs bekam den Ball nach einer Hereingabe von rechts perfekt serviert, doch der offensive Mittelfeldspieler traf den Ball nicht richtig. Ratingens Tobias Peitz zog aus 20 Metern einfach mal ab – sein Schuss sauste knapp am linken Pfosten vorbei (25.). Die Gastgeber blieben in der Folge durch Standards gefährlich, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen.

Statistik Ratingen 04/19⇥2 1. FC Monheim⇥4 04/19: Raschka – Karlicsek, Päffgen, Spillmann, Erginer – Peitz, Ivosevic (59.Merzagua) – Terzi (59.Cinar), Ari, Özbayrak – Lamidi (77.Moreno). Tore: 1:0 Cinar (62.), 2:0 Lamidi (75.), 2:1 Schütz (77.), 2:2 Nolte (83.), 2:3 Lippold (85.), 2:4 Aleksic (90.)

Nach dem Seitenwechsel dauerte es knapp eine Viertelstunde, bis die Partie Fahrt aufnahm. Dann aber ging die Post am Stadionring ab: Nach feinem Solo tankte sich 04/19-Rechtsverteidiger Andrej Karlicsek auf der rechten Seite durch und bediente am Fünf-Meter-Raum mustergültig Stürmer Emrah Cinar, der keine Mühe hatte, sein elftes Tor zu erzielen (62.). Eine Viertelstunde vor Schluss erarbeitete sich Moses Lamidi den Ball vor Monheims Strafraum. Sein Schuss aus gut 18 Meter landete im rechten unteren Eck zum 2:0 (75.). Die Vorentscheidung? Von wegen! Im direkten Gegenzug verkürzten die in blau spielenden Monheimer durch Benny Schütz auf 1:2 (77.). Der Auftakt für eine unfassbare Schlussphase. „Spielt wieder Fußball!“, forderte Cinar von seinen Mitspielern unmittelbar nach dem Gegentreffer.

Sieben Minuten vor dem Ende glich Monheim aus: Der eingewechselte Nick Nolte kam nach einer schnell ausgeführten Ecke irgendwie an den Ball und drückte das Spielgerät an Ratingens Torhüter Dennis Raschka vorbei über die Linie (83.). Doch damit nicht genug: Zwei Minuten nach dem Ausgleich drehte der FC die Partie komplett. Lippold schoss von der rechten Seite aus ganz spitzen Winkel auf die kurze Ecke. Der Ball rutschte an Raschka vorbei ins Netz – 3:2 für die Gästemannschaft (85.). Nikola Aleksic machte mit dem Schlusspfiff alles klar und sorgte mit dem Treffer zum 4:2 für den Schlusspunkt einer verrückten Schlussphase (90.).

„Es ist schon krass, dass wir in dreizehn Minuten vier Tore geschossen haben. Gerade nach den letzten Wochen. Aber die Jungs wollten den Sieg nach dem Ausgleich unbedingt“, sagte Ruess.