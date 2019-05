Fussball : RSV-Reserve darf sich keine Ausrutscher mehr erlauben

RATINGEN Noch vier Spiele hat der Fußball-Bezirksligist Zeit, sich Platz eins wieder zu holen. Sonntag soll gegen Lohausen der erste Sieg her.

Timo Derichs ist gegenwärtig ein vielbeschäftigter Fußballer. Der laufstarke „Sechser“ von Ratingen 04/19 II baut gerade auf dem elterlichen Grundstück in Lintorf zusammen mit seiner Freundin Celine ein neues Haus, dann verlangt der Beruf als Industrie-Kaufmann Erhebliches und dreimal Training in der Woche ist ebenso Pflicht. Auf all diese Belastungen angesprochen, lächelt der sympatische Defensiv-Akteur: „Keine Sorge, ich kriege das alles hin. Und für Fußball bleibt immer Zeit. Am Sonntag kommt der SV Lohausen, der ist enorm stark geworden. Den müssen wir schlagen, um jeden Preis, wir wollen schließlich zurück an die Tabellenspitze.“