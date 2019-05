Nach Dinslakener Pleite : SG Ratingen kann heute Meister werden

Viele Tore will das Löwenrudel (hier Yannik Nitzschmann) heute in Essen bejubeln. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Nachdem Spitzenreiter Dinslaken 26:34 in Korschenbroich verliert, reicht der SG Ratingen Sonntag (17 Uhr) bei TuSEM Essen II ein Punkt zur Meisterschaft – und zur Teilnahme an der Drittliga-Qualifikation.

Das Spiel in Korschenbroich war noch nicht vorbei, da begannen bei der SG Ratingen schon die Planungen für das große Saisonfinale. Fans wurden zusammengetrommelt, Banner und Fahnen gemalt – an mangelnder Unterstützung wird es jedenfalls nicht liegen, falls die SG Ratingen am Ende doch nicht Meister der Regionalliga werden sollte.