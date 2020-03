Fußball : 04/19 unterliegt in „Badelatschen“

Velbert Bei der SSVg Velbert verliert der Ratinger Fußball-Oberligist 04/19 mit 1:2, Trainer Frank Zilles macht das falsche Schuhwerk seiner Spieler als einen Grund für die Niederlage aus. Sein Team kann zudem fast eine Stunde Überzahl nach einer Roten Karte nicht nutzen, die Hausherren verschießen noch einen Elfmeter.

Dass Ratingen 04/19 in der Fußball-Oberliga bei der SSVg Velbert im altehrwürdigen Stadion Sonnenblume antreten würde, war schon lange vor Spielbeginn klar. Umso bemerkenswerter, dass sich die Gäste anscheinend nicht richtig auf den Austragungsort vorbereitet hatten. Denn Trainer Frank Zilles nannte als einen von drei Gründen, warum sein Team 1:2 (1:1) verloren habe, das Schuhwerk seiner Akteure. „Alle hatten nur Nockenschuhe dabei – das ist einfach nicht mitgedacht und schlecht vorbereitet. Bei solchen Platzverhältnissen da mit Badelatschen aufzulaufen, ist hoch gefährlich und kostet uns Punkte, weil so das 1:2 und der Elfmeter verschuldet wurden, weil alle nur rumgeschlittert sind“, ärgerte sich Zilles.

In der Tat war der Rasen durch den Dauerregen seifig und tief, damit hatten zwar beide Mannschaften zu kämpfen, die Ratinger aber sichtlich mehr Probleme. Dennoch kamen sie eigentlich gut in die Partie, Moses Lamidi bereitete nach sieben Minuten SSVg-Torwart Keisuke Ishibashi mit einem Schuss von der Strafraumgrenze Probleme, auch wenn der Versuch zu zentral war. Nach rund 15 Minuten lenkte Ishibashi einen Kopfball von Yassine Merzagua über die Latte – und nach der Ecke fingen sich die Gäste den Konter zum Velberter 1:0, weil sie auf der rechten Abwehrseite keinen Zugriff auf Hasan Ülker bekamen, der 04/19-Torwart Dennis Raschka keine Chance ließ.

Doch die Überzahl brachte nichts: Raschka hielt kurz nach dem Seitenwechsel noch den ersten Velberter Versuch mit dem Fuß, seine Vorderleute räumten den Ball aber nicht aus dem Strafraum, und so konnte Shunya Hashimoto im Nachschuss das 2:1 erzielen – ob das schlechte Schuhwerk ein früheres Eingreifen der Ratinger Verteidiger ermöglicht hätte? Knapp 20 Minuten vor dem Ende setzte dann Sebastian Görres seinen Körper etwas zu robust gegen Robert Nnaji ein, und weil der Schubser genau auf der Ecke des Strafraums passierte, gab es Elfmeter für Velbert. Nnaji schnappte sich den Ball, lief an, Raschka ahnte die Ecke, und der Velberter schoss vorbei.

So blieben die Gäste in Reichweite von etwas Zählbarem, sie vergaben aber durchaus nicht ungefährliche Chancen überhastet. SSVg-Trainer Marcus John meinte nachher: „Das waren Schüsse, die wir sonst im Training haben: drüber und vorbei.“ Zilles hatte die Chancenverwertung als einen weiteren der drei Punkte ausgemacht, warum sein Team verloren hatte, der dritte lautete: „Dass wir nicht in Konter laufen sollten – was direkt nach der Pause vergessen war.“ So fand der 04/19-Trainer: „Nicht der Gegner hat uns auf die Verliererstraße gebracht, sondern wir uns selber. Das müssen wir klar ansprechen und die Spieler dabei auch treffen. Jetzt sind wir wieder 14. und kommen kein Stück voran.“