Leichtathletik : Goldenes Debüt für TuS 08

Gold bei der Premiere für den TuS 08 Lintorf: Nina Kreisherr. Foto: TuS 08

Lintorf Nina Kreisherr hat sich erst vor Kurzem beim TuS 08 Lintorf angemeldet, sich dann für die Deutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt qualifiziert und dort bei ihrer Premiere über 3000 Meter direkt Gold der Altersklasse W35 geholt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie ist Neumitglied beim TuS 08 Lintorf, hat dem Klub aber direkt einen Deutschen Meistertitel beschert: Nina Kreisherr gewann bei ihrem ersten Start für den TuS 08 gleich bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Senioren in Erfurt die Goldmedaille über 3000 Meter in der Altersklasse (AK W35) in 10:46 Minuten.

„Eigentlich bin ich Marathonläuferin, und mit dem Ziel bin ich auch im Dezember nach Portugal ins Laufsport-Jäkel-Trainingslager geflogen“, berichtet Kreisherr. „An einem Abend sagte Claudia Jäkel zu mir, ich wäre doch sicher auch eine gute 3000 Meter-Läuferin, ich sollte doch bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften starten. Ja, warum eigentlich nicht? Und so habe ich mich dann auch an die Planung gemacht, die für mich mit Wohnsitz in der Schweiz gar nicht so einfach war“, erklärt Kreisherr, die dafür eine Vereinszugehörigkeit in Deutschland ebenso brauchte wie eine Lizenz und sich noch qualifizieren musste. „Herzlichen Dank an Hagen Schink und die gesamte TuS-Geschäftsstelle für die schnelle Organisation, ohne die dies alles nicht möglich gewesen wäre, und an Trainer Robert Jäkel, der mir noch kurzfristig einen Trainingsplan geschrieben hat“, betont Kreisherr.

So startete sie Ende Januar bei den südbayerischen Hallenmeisterschaften und qualifizierte sich in 11:02 Minuten für Erfurt. Dort blieb sie zunächst im Windschatten der Schnellsten, bis: „120 Meter vor dem Ziel konnte ich an der Führenden vorbeiziehen und aus der Kurve heraus einen Sprint hinlegen, dem sie nichts entgegenzusetzen hatte. Gold! Und das in meiner ersten Saison als Bahnläuferin. Einfach der Wahnsinn“, sagt Kreisherr, die nun einen Wunsch hat: „Ich hoffe, beim nächsten Mal mit weiteren Vereinskollegen am Start stehen zu dürfen.“

(RP)