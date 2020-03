Fußball : Keirol Aaron kickt in Trinidad und Tobago

Ratingen Keirol Aaron gehört zu den A-Junioren von Ratingen 04/19, die in der Leistungsklasse kicken. Dort kämpft das Team von Trainer Martin Hasenpflug um die Qualifikation zur A-Junioren-Niederrheinliga – und parallel vertritt Aaron die Germania nun international.

Der 18-jährige Keirol Aaron weilt derzeit in Trinidad und Tobago, um an einem Lehrgang der U20-Nationalmannschaft teilzunehmen. Eine Woche lang darf er bei Trainer Derek King vorspielen, der auf den Ratinger durch das „TTFA’s Talent Identification Programme“ aufmerksam geworden ist. Das Scouting-System der Nordamerikaner scheint gut zu funktionieren.

„Die Integration dieser Spieler ist ein Beweis für die gute Arbeit unseres Programms“, wird Leiter Keith Look von Verbandsseiten zitiert, denn neben Aaron partizipieren auch andere Akteure vom U20-Lehrgang. Das Vorspielen dauert noch bis Sonntag, dann heißt es für Aaron wieder Alltag in Ratingen, Alltag in der Leistungsklasse. Doch wenn es gut läuft, könnte er bald auf anderen Plätzen kicken. „Während des Trainingslagers darf er sein Können unter den Blicken des Trainers Derek King unter Beweis stellen und sich für höhere Aufgaben empfehlen“, heißt es von 04/19. Vielleicht darf er ja auch bald schon in der Oberliga vorspielen.