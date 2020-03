Handball : Jugend des TVR ist bereit für das Spitzenspiel

Lintorf Die Handball-A-Jugend des TV Ratingen ist bestens gerüstet für das Top-Regionalligaspiel am Samstag beim verlustpunktfreien Tabellenführer TuS Königsdorf. Die mit Spielern des TuS Lintorf verstärkten Ratinger besiegten in der Lintorfer Sporthalle den ASV Süchteln (Viertletzter) hoch 46:33 (20:16).

Es war der zehnte Sieg in Folge für den Tabellenzweiten TV Ratingen, und da alle Auswärtsspiele bisher gewonnen wurden, geht es mit einiger Zuversicht nach Königsdorf. Auch wenn der Spitzenreiter den Grün-Weißen im Hinspiel ein Lehrstündchen erster Güte vorführte und in Lintorf 39:23 gewann, der TVR ist in guter Verfassung. Man darf einfach gespannt sein auf den kommenden Samstag, vier Spiele stehen anschließend noch aus, und die Ratinger wollen den Meistertitel. Aber Königsdorf mit dieser Supertruppe erst recht.

Der ASV Süchteln hielt am Samstagnachmittag eine Halbzeit ordentlich mit. So 6:6 nach 15 Minuten, vorher gab es einen Ratinger 3:6-Rückstand, dann eine knappe 15:12-Führung durch Jan Fassbender nach 21 Minuten. Jost Scholl stellte die 20:16-Pauenführung her. Aber dann konnten die Gäste nicht mehr mithalten, die Ratinger Tore fielen wie reife Früchte. Und so waren alle happy im grün-weißen Lager. Betreuer Andreas Boes sagte: „Unser Chef Ralf Trimborn und ich, wir mussten in der Halbzeit klare Worte sprechen. Es galt, nun richtig Gas zu geben, denn dieses Heimspiel wollten wir bestimmt nicht verlieren. Die Jungs hörten ordentlich hin, spielten nun tollen Handball, und den Rest sagt das klare Ergebnis aus. Das gibt am Samstag ein Klasse-Spiel, die Mannschaft hat es sich redlich verdient, dann im Mittelpunkt des Jugend-Handballs zu stehen.“