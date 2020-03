Fußball : Ratinger Reserve belohnt sich nicht

Reusrath Der Fußball-Bezirksligist Ratingen 04/19 II zeigt seine vielleicht beste Leistung in diesem Jahr, verliert aber beim SC Reusrath 2:3. Die beiden Treffer von Niclas Kuypers reichen nicht.

Erneut musste Christian Höfer, der Fußballtrainer von Ratingen 04/19 II, bei der Dritten Mannschaft betteln, um eine komplette Elf aufbieten zu können im Bezirksliga-Spiel beim SC Reusrath. Diesmal halfen der 22 Jahre alte Fabian Mikolajczak für den hinteren Bereich und Routinier Tobias Krampe (32) für die Offensive aus. Sie standen auch gleich in der Start­elf. Die Ratinger hielten das Match bei argem Regenwetter lange offen, zeigten ihr vielleicht bestes Spiel in diesem Jahr, aber belohnt wurde das nicht. Der SC Reusrath, zuletzt zweimal bezwungen, siegte 3:2, und die Ratinger Talfahrt hält munter an.

Höfer legte wie zu erwarten höchsten Wert auf gute Abwehrarbeit. Immerhin fehlte der gesperrte Kapitän Stefan Haferkamp. Und so bissen sich die angriffsorientieren Gastgeber erst einmal an der Ratinger Deckung die Zähne aus. Bis zur 21. Minute: Dann segelte ein langer Ball in den Gäste-Strafraum, und der Reusrather Justin Neufeld köpfte zum 1:0 ein. Das warf die Ratinger aber nicht aus der Bahn. Sie lauerten darauf, dass sich Konterchancen ergeben, und die gab es erstmals wirkungsvoll nach einer guten halben Stunde. Die Ratinger gewannen den Ball in der eigenen Hälfte und suchten mit einem Steilpass ihren Torjäger Niclas Kuypers. Der fackelte nicht lange, er schoss sofort, wie man es von ihm kennt, und Ratingen glich zum umjubelten 1:1 aus.