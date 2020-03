Fußball : Ratinger Reserve hat ihren Anführer Derichs zurück

Timo Derichs kehrt in den Kader von 04/19 II zurück. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Ratingen 04/19 II hat die ersten drei Spiele des Jahres verloren und dabei 13 Gegentore kassiert – so wird es wieder eng in der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag geht es zum Tabellenvierten SC Resurath, dafür kehrt immerhin Timo Derichs wieder zurück in den Kader.

Wie sich Ratingen 04/19 II in der Fußball-Bezirksliga aus dieser schwierigen Abstiegslage befreien kann, steht in den Sternen. Die ersten drei Spiele 2020 gingen jedenfalls alle haushoch verloren, es gab 13 Gegentore, und nun fällt auch noch der gesperrte Kapitän Stefan Haferkamp drei Spiele aus. Der beste Akteur des Tabellenelften, der bisher den jungen Spielern klarmachen konnte, wo es langgeht.

Am Sonntag geht es zum SC Reusrath (Tabellenvierter), der die beste Abwehr der Liga stellt und lange als Geheimfavorit galt. Zuletzt aber gab es zwei Niederlagen, und allein deshalb wird der SCR bei der Titelvergabe kaum eine Rolle spielt. Die SG Unterrath an der Spitze hat sich bereits um acht Zähler abgesetzt. Dennoch, in der gegenwärtigen Verfassung deutet nichts darauf hin, dass die Ratinger dort ihren ersten Punkt im Jahr 2020 einfahren. Vielleicht meldet sich noch einer zurück von den bisherigen Ausfällen neben Timo Derichs. Der 28 Jahre alte Sechser, der auch die Zehnerposition ordentlich bekleiden kann, der Leader aus der Meistertuppe von 2018, ist endlich wieder fit. Levent Plesina, Stefan Prengel und Sergej Karlicsek sind überaus fraglich, sonderliche Hoffnung sollte man sich nicht machen.