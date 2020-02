Fußball : Zilles nimmt die Führungsspieler von 04/19 in die Pflicht

Kapitän Phil Spillmann (links) soll bei Ratingen 04/19 vorangehen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Ratingen Am Sonntag empfängt der Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 den TVD Velbert im Sportpark-Keramag, die Hausherren könnten den Aufsteiger in der Tabelle überholen. Trainer Frank Zilles fordert seine Routiniers auf, die junge Mannschaft zu führen.

Dass Ratingen 04/19 das Hinspiel der Fußball-Oberliga beim TVD Velbert 0:2 verloren hat, weiß Frank Zilles, es interessiert den Ratinger Trainer aber nur am Rande: „Da war ich ja noch nicht da. Ich gucke nach vorne. Wir gehen mit großer Euphorie in das Spiel“, sagt Zilles vor der Heimpartie im Keramag-Sportpark am Sonntag (15 Uhr).

Vor dem Hinspiel am 1. September des Vorjahres hatte es am 25. August etwas gegeben, auf das Fans der Ratinger seitdem warten mussten: einen Heimsieg beim 3:1 gegen den SC Union Nettetal. Zilles winkt ab: „Ob auswärts oder zu Hause hat für mich das gleiche Gewicht“, sagt er, schränkt dann aber doch ein: „Klar wäre es schön, wenn wir den Leuten, die zu uns kommen, auch mal wieder zu Hause einen Sieg bieten könnten.“ Damit könnte sein Tabellen-14. den Aufsteiger auf Rang zwölf überholen, Zilles warnt aber: „TVD hat gestandene Leute in seinen Reihen.“

Die hat 04/19 auch, und gerade die nimmt der Trainer nun in die Pflicht: „Unsere Führungsspieler, die Raschkas, Spillmanns, Lamidis und Aris, müssen vorneweg gehen und die jungen Spieler mitreißen“, fordert Zilles an die Adresse der erfahrenen Kräfte, die er in Torwart Dennis Raschka, Kapitän Phil Spillmann, Stürmer Moses Lamidi und Mittelfeldkraft Erkan Ari sieht. „Wir haben zwar eine junge Mannschaft, aber auch Erfahrene darin. Die sind jetzt in der Verantwortung und müssen sich daran messen lassen“, betont Zilles.