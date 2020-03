Fußball : Hösel und Lintorf verlieren

"Da steht unser Tor“, scheint Hösels Dion Knoche (links) seinem Gegenspieler vom FC Kosova zu verraten. Die Gäste wussten das am Neuhaus aber schon alleine recht gut und trafen viermal. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf/Hösel In der Kreisliga A enttäuscht der SV Hösel daheim beim 0:4 gegen den FC Kosova, Rot-Weiß Lintorf verliert aufgrund eines frühen Patzers in der Abwehr beim DSV 0:1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

In Hösel herrschte am Sonntag Dauerregen. Es fiel allen Fans schwer, das Fußball-Heimspiel des SV Hösel (Kreisliga A) zu betrachten. Und dann kam diese grausige Leistung des SVH dazu. Die Blau-Weißen unterlagen dem FC Kosova 0:4 (0:0), und am Neuhaus verstand man die Welt nicht mehr. Immerhin standen alle Verantwortlichen Rede und Antwort. So Trainer Senad Hecimovic: „Die Niederlage ist auch in dieser Höhe verdient. In der zweiten Halbzeit brachen wir total ein.“

Dass das Pokalspiel in der vergangenen Woche bei Wersten 04, als der Bezirksligist auf eigenem Platz vorgeführt wurde (6:0 siegten die Höseler und sind dadurch im Kreis-Halbfinale) eine zu große Belastung war, davon wollte der Coach nichts wissen. Billige Ausreden mag er nicht. Und der Boss Jürgen Kötte schimpfte wie ein Rohrspatz: „Das Spiel war noch grausiger als das Wetter. Ich wusste überhaupt nicht, dass wir so schlecht spielen können.“ Betreuer Dirk Kiontke regte sich ebenfalls auf: „Jetzt glaubt endlich keiner mehr hier am Neuhaus, dass wir oben noch etwas ausrichten können. Wir haben hier ja einige Super-Optimisten.“

SV Hösel: Reckzeh - Loepke, Ziani, Laufmann, Heintzen, Wrede, van Bonn, Kunz, Oldörp, Knoche (44. Stoll), Schürhoff (60. Peuler). Tore: 0:1 (55.), 0:2 (70.), 0:3 (81.), 0:4 (88.).

Rot-Weiß Lintorf geriet beim DSV 04, dem Tabellennachbarn, schon nach fünf Minuten 0:1 in Rückstand – und dabei blieb es. Die Punkte blieben in Lierenfeld. Beim Gegentor wollte Max Götz auf seinen Torwart Max Schwartz zurückköpfen. Der Keeper zögerte aber mit dem Herauslaufen, und ein DSV-Stürmer hatte freie Bahn. Trainer Pascal Ohlenmacher, der eine Stunde aktiv mitspielte und dann Angreifer Jean-Pierre Kutzen für sich einwechselte, nahm die beiden Spieler in Schutz: „Das kann passieren. Bei uns gibt es keine Vorwürfe.“ Seine Lintorfer waren in der Folgezeit ebenbürtig, aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Götz ballerte noch einen Freistoß wuchtig auf das Gehäuse des DSV, aber dessen Torwart konnte abwehren (66.). Auch Zugang Robert Strenger kam kurz vor Schluss in gute Schussposition, auch er verfehlte. Das nun einmal nötige Glück verließ Rot-Weiß Lintorf.