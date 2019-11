Fußball : Zilles muss bei Heimpremiere umbauen

Ratingen Der Trainer des Fußball-Oberligisten 04/19 steht vor seinem ersten Auftritt als Heim-Coach in Ratingen. Gegen den offensivstarken FC Kray fehlen ihm aber in Phil Spillmann, Tobias Peitz und Maksim Dreßel drei Defensivleute. Das Team soll das lösen.

Neuer Job Nachdem Ratingen 04/19 in der vorvergangenen Woche nicht nur Trainer Alfonso del Cueto, sondern auch Georg Mewes entlassen hatte, hat der ehemalige Sportliche Leiter des Oberligisten einen neuen Job: Zum 1. Dezember wird Kulttrainer Mewes, der in seiner zehnjährigen Amtszeit beim heutigen Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter auch sensationell die Oberliga-Meisterschaft 2014 feiern konnte, Übungsleiter beim Oberhausener Bezirksligisten Sterkrade 06/07. Den stark abstiegsgefährdeten Bezirksligisten soll der 70-jährige „Schorsch“ Mewes zum Klassenverbleib führen. In Ratingen war er nur ein halbes Jahr aktiv, die Talfahrt bis auf Rang 14 wurde nicht nur dem Trainer, sondern auch dem Sportchef zum Verhängnis.

Denn der FC Kray ist der Gegner am Sonntag (15 Uhr, Stadion Ratingen) in seinem ersten Heimspiel. „Wir werden unser Bestes geben, etwas an unserer Heimbilanz zurechtzurücken“, sagt Zilles, ergänzt aber auch: „Wobei die Aufgabe sehr schwer wird.“ Immerhin stellt Kray als Aufsteiger auf Rang sieben die zweitbeste Offensive der Liga (36 Tore) hinter Spitzenreiter SV Straelen (48). „Die sind gut vorne“, sagt Zilles trocken, der den Kontrahenten noch gut in Erinnerung hat: Vor zwei Wochen spielte Kray zu Hause gegen die Sportfreunde Baumberg 4:4, Zilles war da noch Sportlicher Leiter der Sportfreunde, wechselte erst wenige Tage später als Trainer nach Ratingen.

Er muss dabei aber auf drei Positionen im Vergleich zum Sieg in Essen wechseln: Kapitän Phil Spillmann sah seine fünfte Gelbe Karte und wird ebenso fehlen wie Tobias Peitz (Steißbein-Prellung) und Maksim Dreßel (Verhärtung). Alle drei sind auf defensiven Positionen zu Hause, Zilles nimmt aber das ganze Team in die Pflicht: „Die Basis ist immer, kompakt zu agieren und nicht viel zuzulassen. Wenn wir es ähnlich gut machen wie in der zweiten Halbzeit in Essen, wird es für jeden Gegner schwer, gegen uns zu punkten.“ Was ihm in Hälfte zwei beim ETB an 04/19 gefallen hat: „Die Mannschaft ist gut aufgetreten, hatte eine starke Körpersprache und war sich im Team einig. Wenn wir wieder so akribisch, aggressiv und leidenschaftlich sind, sind wir ein unangenehmer Gegner“, sagt Zilles.