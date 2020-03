Fußball : Ratinger Reserve und SSVg haben wieder Sorgen

Ratingen/Heiligenhaus Die beiden Fußball-Bezirksligisten Ratingen 04/19 II und SSVg Heiligenhaus verlieren ihre Heimspiele: Die Ratinger mit einer Rumpftruppe 0:3 gegen Sparta Bilk, die SSVg ebenso gegen Germania Wuppertal. Heiligenhaus steht wieder auf einem Abstiegsplatz.

Ratingen 04/19 II ist zum Bezirksliga-Heimspiel gegen Sparta Bilk ohne Wechselspieler angetreten und war völlig chancenlos. Kein einziges Mal konnten die Ratinger das Gäste-Tor in Gefahr bringen, und mit dem 0:3 (0:1) waren sie noch überaus gut bedient. Was aber fast noch schlimmer ist – Stefan Haferkamp wurde in der 61. Minute vom Platz gestellt (Gelb-Rot), der neben Keeper Jan-Luca Klein mit Abstand beste Akteur des Teams. Ihm sprang der Ball im eigenen Strafraum unglücklich an die Hand, der gegebene Elfmeter ist unumstritten, aber dann legte sich der Kapitän mit dem Schiedsrichter an. In Reusrath am Sonntag ist Haferkamp auf jeden Fall gesperrt.