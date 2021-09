Ratingen : Impfaktion in zwei Schichten im Berufskolleg

Ratingen Am Dienstag können sich Schüler des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs, der Friedrich-Ebert-Realschule oder des Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasiums ihre Impfung abholen.

Angesprochen sind vor allem Schülerinnen und Schüler, die das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, die Friedrich-Ebert-Realschule oder das Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium besuchen. Geimpft wird am Dienstag, 14. September, in zwei Schichten im Gebäude des Berufskollegs an der Minoritenstraße 10.

Für jüngere Kinder sind die Impfstoffe bislang noch nicht zugelassen. Nach der Schulimpfung geht es weiter am 18. September auf der Meile des Ehrenamtes in Ratingen-Mitte, am 19. September in Hösel und am 26. September am Grünen See. Bund und Land rufen jedoch nicht nur Behörden, sondern alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Impfaktionen durchzuführen, insbesondere natürlich diejenigen, die in Vereinen, Unternehmen oder auch Nachbarschaften gut vernetzt sind.