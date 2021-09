Eishockey, Regionalliga : „Wir genießen es einfach“

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens empfangen am Sonntag den Oberligisten Krefelder EV zum Testspiel. Der Eishockey-Regionalligist ist nach der langen Zwangspause wieder auf dem Eis. Wie das so ist, hat Kapitän Dennis Fischbuch verraten.

...die lange Pause: „Ich glaube, das ist für jeden Sportler schwer. Zehn Monate nicht mit dem Team trainieren zu können, nur ein bisschen individuell, das ist natürlich schwer. Und gerade im Amateurbereich sind die Voraussetzungen anders als bei den Profis, da ist es noch ein Stück schwerer. Es ist nicht so einfach reinzukommen, und wir werden noch ein bisschen brauchen, aber die Saison fängt eh erst im Oktober an. Wir versuchen jetzt aus jedem Testspiel das Beste herauszuholen und gut zu trainieren und hoffen dann auf einen guten Saisonstart.“

...das Saisonziel: „Wir sind erst mal alle glücklich, dass es überhaupt wieder los geht, dass wir auf dem Eis stehen. Das Ziel jetzt in der Regionalliga ist ganz klar, vorne mit dabei zu sein. Es wird für alle eine Herausforderung sein, für alle Teams hier bei uns in der Regionalliga. Aber ich glaube, dass wir ganz gut gewappnet sind um eine gute Saison zu spielen.“

...den Liga-Modus in zwei Regionalliga-Gruppen: „Wir werden in unserer Gruppe eine ganz gute Rolle spielen. Es ist schwer, im Vorhinein zu sagen, was mit den anderen Teams ist. Man bekommt gar nicht so viel mit. Viele haben erst später Eis, es bleibt abzuwarten, wie sich das alles entwickelt, aber ich denke, wir werden vorne mitspielen.“