Corona-Vorsorge : Kreis bietet wieder Impfung für Kinder an

Kreis bietet wieder Impfung für Kinder an

Oberberg Ab dem Montag wird in der Impfstelle in Gummersbach erneut die Möglichkeit geboten, Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt seit Kurzem auch für Kinder ohne Vorerkrankungen im Alter von fünf bis elf Jahren eine einmalige Corona-Schutzimpfung. Der Oberbergische Kreis bietet deshalb ab Montag, 11. Juli, in seiner Impfstelle in Gummersbach wieder Impfungen für Kinder an.