Pandemie in Krefeld : Coronavirus – wieder zwei Todesfälle

Krefeld Bisher sind 281 Krefelder im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das RKI mit 332,8 an.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Impfung dort ist weiterhin kostenlos. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Zudem bietet das Impfzentrum Krefeld an verschiedenen Terminen und Standorte jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr eine mobile Impfaktion an. Das Impfmobil steht am 13. Juli in Fischeln auf dem Marienplatz und am 15. Juli am Stadtwaldhaus. Auch für die folgende Woche sind schon mobile Impfaktionen geplant: Am 18. Juli auf dem Hülser Markt, am 19. Juli an der Villa K auf der Stadtwiese, am 20. Juli auf dem Parkplatz am Zoo, am 21. Juli an der Jugendeinrichtung Funzel auf der Parkwiese und am 22. Juli in Sankt Norbertus am Frankenring 108. Eine tägliche Übersicht der Impfangebote in Krefeld gibt es im auf der Seite http://www.krefeld.de/impfzentren-in-krefeld.