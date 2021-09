Ratingen : Prinzenpaar schickt Kinder in die Manege

Ratingen Mit einem Zirkusprojekt wollte das Ratinger Prinzenpaar Bernd I. und Claudia II. Kindern der Dumeklemmerstadt ein paar unbeschwerte Stunden ermöglichen. Coronabedingt musste das Projekt verschoben werden. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Jetzt gibt es Neuigkeiten. In Abstimmung mit dem Jugendamt der Stadt Ratingen hat das Prinzenpaar die ursprüngliche Idee etwas abgewandelt. Um eine Höchstmaß an Sicherheit für die Kinder und Betreuer sicherzustellen, werden die Kinder nicht alle gemeinsam, sondern nach Kitas aufgeteilt je einen eigenen Tag mit dem Spielezirkus Köln verbringen. So kann das Abenteuer für die Kinder ganz individuell und situativ an die Tagessituation angepasst umgesetzt werden.