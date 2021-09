Corona-Lage im Kreis Mettmann am Sonntag : Sechs Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation

Kreis Mettmann Von den 66 Intensivbetten im Kreis Mettmann sind 19 frei. Fürs Wochenende meldet das Gesundheitsamt insgesamt 78 Neuinfizierte. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Sonntag.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Sonntag 1458 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 54 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 140 (-9; 6 neu infiziert), in Haan 86 (+1; 6 neu), in Heiligenhaus 125 (-5; 8 neu), in Hilden 145 (-6; 4 neu), in Langenfeld 120 (-4; 2 neu), in Mettmann 51 (+2; 7 neu), in Monheim 144 (-4; 10 neu), in Ratingen 276 (-8; 21 neu), in Velbert 297 (-23; 12 neu) und in Wülfrath 74 (+2; 2 neu). Fürs Wochenende meldet der Kreis 78 Neuinfizierte.