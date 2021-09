Kulturzentrum für Ratingen : Weiterer Schritt Richtung Kulturzentrum

Michael Schäfer, Schauspieler und Regisseur regte eine Diskussion für ein Ratinger Kulturzentrum an. Foto: Michael Schäfer/URBAN RUTHS BERLIN

Ratingen Maler, Bildhauer, Theatergruppen oder Musiker – alle unter einem Dach. Das ist die Idee des Schauspielers und Regisseurs Michael Schäfer. Ein Antrag der Grünen für den Kulturausschuss fand breite Zustimmung.

Schäfer zog im vergangenen Jahr von Köln nach Ratingen und gründete hier das Kleine Theater Nebenan. Ein festes Domizil fand sich zunächst nicht, also zog Schäfer mit seinem ersten Stück in die Sheddachhalle der ehemaligen Maschinenfabrik auf dem Gelände von Edeka Kels in Ratingen Ost ein. Hier war seinerzeit auch der Kunstverein Ratinger Maler zu Hause. Eine wunderbare Symbiose, fand Schäfer – ein Theaterstück inmitten einer Ausstellung ließ beide Seiten profitieren.