UN-Projekt : Ratinger Gymnasiasten vertreten die Schweiz in Berlin

Ratingen (RP) Ein hohes Ziel und ein etwas komplizierter Name: „BERMUN“ ist die Abkürzung für „Berlin Model United“. Das Modell wurde vor 27 Jahren von Schülern der John F. Kennedy School ins Leben gerufen, um die Verständigung zwischen Ost und West nach dem Mauerfall zu fördern.

In diesem Jahr kamen Schüler von 70 Schulen aus 25 Ländern nach Berlin, um an der Simulation einer UN-Konferenz zum Thema „Beyond Borders - Striving for Justice and Equality in the Shadow of the Berlin Wall“ (frei übersetzt: Grenzenlos – Ringen um Frieden und Gleichheit im Schatten der Berliner Mauer) teilzunehmen. Jede Schule vertrat dabei die Position eines Landes und sandte Delegierte in die verschiedenen Komitees (z. B. Human Rights Committee, Environment Committee, Legal Committee), in denen in englischer Sprache und nach UN-Protokoll Unterthemen debattiert wurden. Ziel war es, dass sich die Delegierten aus verschiedenen Kulturkreisen mit teilweise höchst unterschiedlichen Interessen auf eine Resolution einigen. Das Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium hat dabei die Schweiz repräsentiert. Ein Höhepunkt für die Schüler hat schon vor der eigentlichen Konferenz stattgefunden, da die Lehrer Stephan Michels und Corinne Terfve-Blank einen Besuch in der Schweizerischen Botschaft organisieren konnten. Dort ist der Gesandte differenziert auf Schüler-Fragen eingegangen und sie haben viele wertvolle Informationen über das Land erhalten, welches sie während der Konferenz vertreten sollten.