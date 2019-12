Eishockey : Aliens vermeiden gegen Neuss eine Blamage

Ratingen In der Eishockey-Regionalliga liegen die Ratinger Ice Aliens gegen das Tabellen-Schlusslicht Neusser EV kurz vor dem Ende 2:4 zurück, doch Tobias Brazda erzwingt mit zwei Treffern noch die Verlängerung, in der Lorenzo Maas der Siegtreffer gelingt.

Der Neusser EV liegt den Ratinger Ice Aliens offensichtlich nicht. Den einzigen Punkt, den das Tabellenschlusslicht vor der Partie am Freitagabend auf der Habenseite gehabt hatte, hatte es in Ratingen geholt. Und auch beim zweiten Besuch fuhren die Neusser nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern nahmen bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung erneut einen Zähler mit. Beinahe hätte es zu mehr gereicht, doch Tobias Brazda sorgte mit seinen zwei Treffern kurz vor dem Ende noch für den Ausgleich nach einem 2:4-Rückstand. In der Verlängerung verwertete Lorenzo Maas, der an der Entstehung der beiden Brazda-Tore beteiligt gewesen war, einen Konter nach 1:45 Minuten zum Siegtreffer. Die ersten beiden Ratinger Tore hatten Joey Menzel zum 1:0 und Brazda zum 2:1 geschossen.