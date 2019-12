Vor der Premiere : „Frohsinn“ probt für Musik-Weltreise

Tropen-Outfit gern, Dschungelcamp steht aber nicht auf dem Programm beim „Frohsinn“. Foto: Venn,J. (jvenn)

Heiligenhaus Das neue Frohsinn-Musical schickt den ganzen Chor an einem Abend rund um den Globus.

Von Henry Kreilmann

Seltsam anmutende Silben entwichen den Kehlen der für das Wetter und die Region ziemlich ungewöhnlich gewandeten Sängerinnen und Sängern. Ist es eine bislang unbekannte Sprache, die die Menschen in Lederhosen und Matrosenhemd, mit Sonnenbrille, Hawaiikette und Luftmatratze an einem Donnerstagabend mitten in der Heiligenhauser Innenstadt, bei Außentemperaturen um den Nullpunkt von sich geben? Ganz und gar nicht, der gesamte Frohsinn-Chor singt sich einfach nur ein.

In dieser Woche stand nämlich die Stell- und Kostümprobe für das neue Stück im Terminkalender, das die begeisterte Sängerschaft derzeit einstudiert. Am Samstag, 15. Februar, 17 Uhr, werden die 45 Männer und Frauen die Bühne der Kant-Aula betreten und das Stück „Frohsinn on Tour“ von Chorleiter Thomas Melcher uraufführen. Bereits im letzten Jahr haben die Heiligenhauser ein eigenes Musical aus seiner Feder auf die Bühne gebracht, mehr als 500 Besucher hatten die Weltpremiere des charmanten Stücks gefeiert. Im kommenden Jahr also wieder ein eigenes Stück, in dem die Mitglieder mit Gesang, Schauspiel und möglicherweise auch ein paar Tanzschritten aufwarten werden – für sie und die Zuschauer geht es rund um die Welt: „Erzählt wird die Geschichte von der der (fiktiven) neuen Vorsitzenden, die für den Verein einen Tagesausflug plant und wie das nun mal so ist, es gehen Dinge schief und sie muss sich den Aufgaben stellen.“

INFO Hier gibt es die Tickets Die Karten für die etwa zweistündige Neujahrsshow 2020 der vokalen Holding Frohsinn Heiligenhaus am Samstag, 15. Februar, 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) gibt es im Bürger- und Kulturbüro, dem Bürocenter Ott und bei den Vereinsmitgliedern.

Reservieren kann man außerdem unter management@frohsinn-heiligenhaus.de.

Begleitet wird der Abend erneut mit Livemusik von der Velberter Band „Foss Doll“. Und der Chor selbst wird noch stärker in den Mittelpunkt rücken, so dass jeder seine Bühnenzeit bekommen wird, erklärt der musikalische Leiter. Dafür hat er eigens auch Lieder verfasst, in denen beispielsweise jede Tonabteilung ihren Auftritt hat. „Es wird aber auch Stücke in anderen Sprachen geben, beispielsweise auf Italienisch“, lässt er verlauten. „Auch das Stück ‚Tong hua‘ wird zu hören sein, das ist in Mandarin und heißt übersetzt Märchen.“

Bei der Stellprobe sieht im Ratskeller alles schon schwer nach Reisefieber aus. Die große Show dürfte allerhand Überraschendes bieten. Foto: Venn,J. (jvenn)